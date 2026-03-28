قال مكتب أبوظبي الإعلامي، اليوم السبت، إنه "في إطار المتابعة المستمرة للحادث الذي تم الإعلان عنه سابقاً، والناجم عن سقوط شظايا في محيط مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - كيزاد، إثر الاعتراض الناجح لصاروخ باليستي من قبل الدفاعات الجوية، تؤكد الجهات المختصة أن الحادث أسفر عن وقوع حريق ثالث".
وأضاف "كما تؤكد الجهات المختصة وقوع إصابة إضافية لشخص من الجنسية الباكستانية نتيجة الحادث ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى ست إصابات بين الخفيفة والمتوسطة".
وقال مكتب أبوظبي الإعلامي "نجحت الجهات المختصة في السيطرة على الحرائق الثلاثة وتواصل الآن عمليات التبريد. وتهيب الجهات المختصة بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنُّب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة".