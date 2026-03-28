وقال الحوثيون إن "الهجوم على إسرائيل يأتي نظرا لاستمرار التصعيد العسكري واستهداف البنية التحتية في لبنان وإيران والعراق وفلسطين".

وقال المتحدث العسكري باسم جماعة "أنصار الله" يحيى سريع في بيان مصوّر إنه تم تنفيذ "أول عملية عسكرية وذلك بدفعة من الصواريخ الباليستية والتي استهدفت أهدافا عسكرية حساسة للعدوِّ الإسرائيلي جنوبي فلسطين المحتلة".

وأوضح سريع أن ذلك يأتي "تزامنا مع العمليات البطولية التي ينفذها الإخوة المجاهدون في إيران وحزب الله في لبنان".

وأضافت الجماعة أن عملياتها "سوف تستمر حتى تتحقق الأهداف المعلنة".

وإطلاق الجماعة هذا الصاروخ يأتي بعد مرور شهر على الحرب المستمرة بين إيران وأميركا وإسرائيل.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم الإعلان فيها عن إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل منذ بدء الحرب على إيران قبل نحو شهر.

وكانت جماعة الحوثي قد لوحت بأنها ستدخل الحرب إذا استمرت الهجمات على إيران، محذرة الولايات المتحدة وإسرائيل من استخدام البحر الأحمر في الهجمات.

يشار إلى أن جماعة الحوثي كانت قد دأبت على إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، وتحديدا منطقة إيلات، خلال الفترة التي سبقت إعلان اتفاق غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، في وقت سابق من صباح السبت، أنه تم رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراضه.

من ناحيتها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، بأن صافرت الإنذار انطلقت في إيلات والنقب بعد إطلاق صاروخ من اليمن.