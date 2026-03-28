وجاء ذلك خلال لقاء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالرئيس الأوكراني الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة؛ حيث رحب به الشيخ محمد بن زايد في دولة الإمارات، معربا عن تقديره لزيارته في ظل الظروف الراهنة والتي تجسد متانة العلاقات التي تجمع البلدين.

وتناول اللقاء العدوان الإيراني الإرهابي المستمر ضد دولة الإمارات ودول المنطقة، والذي يستهدف المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية، وجدد الرئيس الأوكراني إدانة هذا العدوان الإرهابي لما يمثله من انتهاك لسيادة الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتقويض للأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وأكد الشيخ محمد بن زايد، أن دولة الإمارات تتعامل مع الأزمة بحكمة وصبر انطلاقا من حرصها على تجنيب المنطقة مزيدا من التوترات والأزمات، مشددا على أنها ستواصل الدفاع عن سيادتها بكل قوة وثبات في مواجهة الاعتداءات الإرهابية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية، وقال إن الدولة على أتم استعداد لمواجهة جميع التهديدات وتحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن النفس بما يكفله القانون الدولي.

كما بحث رئيس دولة الإمارت، والرئيس الأوكراني، خلال اللقاء، مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك وفرص تطويرهما في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والحرص المتبادل على تحقيق أهدافها.

وجدد الشيخ محمد بن زايد في هذا السياق دعم دولة الإمارات جميع الجهود والمبادرات الرامية إلى تحقيق سلام مستدام في أوكرانيا.

وحضر اللقاء، الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، والشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب رئيس دولة الإمارات، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

وكان الرئيس الأوكراني، قد وصل البلاد في وقت سابق حيث كان في استقباله في المطار، سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية وعدد من المسؤولين.