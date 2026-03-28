ولم يحدد المسؤولون الجدول الزمني لوصول المجموعة الضاربة إلى المنطقة، غير أن هذا التعزيز العسكري يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة.

وتنتشر حاليا مجموعتا "جيرالد فورد" و"أبراهام لينكولن" للمشاركة في العمليات بالشرق الأوسط، رغم تواجد "فورد" حاليا في جزيرة كريت اليونانية للخضوع لإصلاحات، بينما تواصل "لينكولن" عملياتها في شمال بحر العرب، حيث تنفذ مهام طيران قتالية منتظمة فوق الأجواء الإيرانية.

وكانت الحاملة "فورد" قد غادرت نورفولك في يونيو الماضي، وتم تمديد فترة انتشارها حتى شهر مايو، مما يعني أنها ستقضي 11 شهرا في الخدمة الميدانية.

بالإضافة إلى الحاملة "بوش"، تضم المجموعة ثلاث مدمرات هي: "يو إس إس روس" و"يو إس إس دونالد كوك"، و"يو إس إس ميسون".

وأوضحت "إي بي سي نيوز" أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الحاملة "فورد" ستعود إلى منطقة عمليات القيادة المركزية بعد انتهاء إصلاحاتها، أم ستكتفي بالبقاء في شرق البحر المتوسط لتأمين الجناح الغربي للمنطقة.