وقال وكالة الأنباء العمانية إنه تم "تسجيل إصابة بعد استهداف ميناء صلالة بطائرتين مُسيّرتين وتعرُّض إحدى الرّافعات لأضرار محدودة".

ونقلت وكالة الانباء الرسمة عن مصدر أمني قوله "تم استهداف ميناء صلالة بطائرتين مسيرتين، وأسفر الحادث عن إصابة متوسطة لأحد الوافدين العاملين بالميناء، وتعرض إحدى الرافعات في مرافق الميناء لأضرار محدودة".

واضافت الوكالة "وتؤكد سلطنة عمان على إدانتها لهذه الاستهدافات الغاشمة، واتخاذها كافة الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أمن البلاد وسلامة القاطنين بها".

وكان ميناء صلالة تعرض في وقت سابق لهجمات بمسيرات، أصابت إحداها خزانات الوقود في الميناء دون تسجيل خسائر بشرية.

كما تم إسقاط طائرة مسيرة في أجواء ولاية خصب في سلطنة عمان، في الثاني عشر من الشهر الجاري، دون تسجيل أية خسائر بشرية أو مادية.

يشار إلى أن سلطنة عمان كانت قد اضطلعت بدور الوسيط بين الولايات المتحدة وإيران قبل الحرب الحالية.