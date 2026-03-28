وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن باتجاه جنوب إسرائيل من قبل الحوثيين المدعومين من إيران.

وأضاف أن الصاروخ الباليستي تم اعتراضه بنجاح بواسطة أنظمة الدفاع الجوي، دون تسجيل أي إصابات.

وقال مراسلنا إن الجيش الإسرائيلي اعترض الصاروخ الذي أطلق من اليمن باتجاه جنوب إسرائيل.

استعداد للتحرك

ويأتي هذا الإطلاق بعد ساعات من إعلان الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن، أمس الجمعة، أنهم مستعدون للتحرك إذا استمر ما أسمته الجماعة تصعيدا ضد إيران و"محور المقاومة"، لكنهم لم يحددوا الشكل الذي سيتخذه أي تدخل.

وأكدت جماعة الحوثي في بيان مصور: "أيدينا على الزناد للتدخل العسكري المباشر، في أي من الحالات الآتية: انضمام أي تحالفات أخرى مع أميركا وإسرائيل ضد إيران"، و"استمرار التصعيد ضد إيران"، و"استخدام البحر الأحمر لتنفيذ عمليات عدائية من قبل أميركا وإسرائيل ضد إيران، وضد أي بلد مسلم".

وكان زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي قال في وقت سابق إنه لن يتردد في اتخاذ "موقف عسكري" في حال اقتضت مجريات الحرب في الشرق الأوسط ذلك، مؤكدا "الوفاء" لإيران الداعمة للجماعة، في مواجهة الهجوم الأميركي الإسرائيلي عليها.

توسع الصراع

ويزيد دخول الحوثيين الحرب من احتمالات حدوث مواجهة إقليمية أوسع نطاقا، لا سيما بالنظر إلى قدرة الحوثيين على ضرب أهداف بعيدة عن اليمن وتعطيل ممرات الملاحة البحرية حول شبه الجزيرة العربية والبحر الأحمر، وهو ما فعلوه دعما لحركة حماس في غزة بعد السابع من أكتوبر 2023.

وانضمت جماعات متحالفة مع إيران في لبنان والعراق بالفعل إلى الحرب في المنطقة التي أشعلتها الضربات الأميركية والإسرائيلية على طهران قبل أربعة أسابيع.