وأضاف الجيش الإسرائيلي أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراضه.

من ناحيتها، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، بأن صافرت الإنذار انطلقت في إيلات والنقب بعد إطلاق صاروخ من اليمن.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم الإعلان فيها عن إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل منذ بدء الحرب على إيران قبل نحو شهر.

وكانت جماعة الحوثي قد لوحت بأنها ستدخل الحرب إذا استمرت الهجمات على إيران، محذرة الولايات المتحدة وإسرائيل من استخدام البحر الأحمر في الهجمات.

يشار إلى أن جماعة الحوثي كانت قد دأبت على إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، وتحديدا منطقة إيلات، خلال الفترة التي سبقت إعلان اتفاق غزة.