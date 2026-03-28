وتابع "سيتم موافاتكم بالمستجدات حال توافرها".

وفي وقت لاحق، قال مكتب أبوظبي الإعلامي إنه "في إطار المتابعة المستمرة للحادث الذي تم الإعلان عنه سابقاً، والناجم عن سقوط شظايا في محيط مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - كيزاد، إثر الاعتراض الناجح لصاروخ باليستي من قبل الدفاعات الجوية، تؤكد الجهات المختصة أن الحادث أسفر عن تعرض 5 أشخاص من الجنسية الهندية لإصابات تتراوح ما بين المتوسطة والبسيطة".

وأضاف "وتهيب الجهات المختصة بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنُّب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية والمقاتلات الإماراتية تعاملت مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من ايران.

وأكدت وزارة الدفاع أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات المسيرة والجوالة.