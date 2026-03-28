وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد أكثر من موجة صواريخ أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل، مؤكدا أن أنظمة الدفاع تعمل على اعتراضها.

كما قال الجيش الإسرائيلي إنه شن ضربات على "أهداف تابعة للنظام" الإيراني فجر السبت، بعدما أفاد مراسل "فرانس برس" في طهران بسماع دوي نحو 10 انفجارات قوية، وبرؤية عمود من الدخان الأسود.

وأكدت وسائل إعلام إيرانية وقوع سلسلة غارات مكثفة، طالت مواقع عدة في مدن طهران وأصفهان وشيراز ودزفول.

وفي السياق ذاته، قتل رجل وأصيب اثنان في تل أبيب مساء الجمعة، حسبما أفادت خدمات الإسعاف، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي رصد صواريخ أطلقت من إيران.

وأعلنت هيئة الإسعاف الرئيسية في إسرائيل "نجمة داود الحمراء" مقتل رجل يبلغ 52 عاما، مشيرة أيضا إلى إصابة رجلين آخرين.

وأعلن قائد الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي ميكي دافيد في مقطع فيديو نشر على منصات التواصل الاجتماعي، أن "قنبلة عنقودية من صاروخ أصابت شقة في مبنى سكني، مما أدى إلى أضرار جسيمة".

وقال: "أصيبت الشقة بقنبلة عنقودية اخترقت السقف وعبرت طابقا، ثم انفجرت في الطابق الثاني".

وأظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام إسرائيلية انتشارا واسعا لفرق الإنقاذ قرب موقع سقوط صاروخ.

وفي وقت سابق من الجمعة، توعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن تدفع إسرائيل "ثمنا باهظا"، عقب هجمات استهدفت اثنين من أكبر مصانع الصلب في البلاد ومواقع نووية.

وقبل مقتل هذا الرجل الجمعة، أفادت خدمة الإسعاف والسلطات الإسرائيلية بمقتل 18 مدنيا في الجانب الإسرائيلي منذ بدء الحرب.