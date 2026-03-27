وأكدت الجماعة في بيان مصور: "أيدينا على الزناد للتدخل العسكري المباشر، في أي من الحالات الآتية: انضمام أي تحالفات أخرى مع أميركا وإسرائيل ضد إيران"، و"استمرار التصعيد ضد إيران"، و"استخدام البحر الأحمر لتنفيذ عمليات عدائية من قبل أميركا وإسرائيل ضد إيران، وضد أي بلد مسلم".

واندلعت الحرب في الشرق الأوسط بعد هجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير الماضي، لترد طهران بدفعات من الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه إسرائيل ودول الخليج.

وامتنع الحوثيون، وهم جزء أساسي من الفصائل الحليفة لإيران في المنطقة، حتى الآن عن الانخراط في الحرب.

جاءت التصريحات بعد يوم من إعلان زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي أنه لن يتردد في اتخاذ "موقف عسكري" في حال اقتضت مجريات الحرب في الشرق الأوسط ذلك، مؤكدا "الوفاء" لإيران الداعمة للجماعة، في مواجهة الهجوم الأميركي الإسرائيلي عليها.