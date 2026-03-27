وتكثف إسرائيل ضرباتها على مناطق متفرقة من جنوب لبنان وضاحية بيروت الجنوبية، قائلة إنها تستهدف بنى تحتية لحزب الله.

وليل الجمعة شن الطيران الإسرائيلي غارة على منطقة قريبة من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، بينما رصد مراسلنا تحليقا مكثفا لطائرات مسيرة إسرائيلية في أجواء العاصمة اللبنانية، وسط توقعات بضربات أخرى.

بدوره أعلن حزب الله خوض اشتباكات مباشرة مع قوات إسرائيلية في قريتين قرب الحدود جنوبي لبنان، تزامنا مع اقتراب الحرب بينهما من إتمام شهرها الأول.

وطالت الحرب في الشرق الأوسط لبنان في 2 مارس، بعدما أطلق حزب الله صواريخ على إسرائيل ردا على اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، في أول أيام الهجوم الأميركي الإسرائيلي.

وتشن إسرائيل غارات واسعة النطاق على لبنان، وتتوغل قواتها في جنوبه، سعيا لإنشاء منطقة عازلة تمتد من الحدود بين البلدين إلى نهر الليطاني، لمنع حزب الله من استخدام هذه المنطقة لشن هجمات.

وكانت إسرائيل قصفت جسورا على نهر الليطاني، تربط شماله بجنوبه.

وأعلنت الحكومة اللبنانية، الجمعة، ارتفاع الحصيلة الإجمالية لعدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ 2 مارس إلى 1142 قتيلا و3315 جريحا.

وأشارت وحدة إدارة مخاطر الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء إلى أن "العدد الإجمالي للنازحين في مراكز الإيواء بلغ أكثر من 136 ألفا، وبلغ العدد الإجمالي للعائلات النازحة أكثر من 35 ألفا".