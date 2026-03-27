وأضاف ويتكوف في منتدى استثماري في ‌ميامي بولاية ‌فلوريدا: "نعتقد ⁠أنه ستعقد اجتماعات هذا الأسبوع. ونحن ⁠متفائلون ‌بذلك بالتأكيد".

وتابع: "لدينا اتفاق ⁠من 15 نقطة على ⁠الطاولة، وهو اتفاق حصل عليه ⁠الإيرانيون منذ فترة قصيرة، ونتوقع ردا منهم، ومن شأن ذلك أن يحل كل شيء".

وكرر مبعوث واشنطن تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب غير المثبت، بأن إيران سمحت بمرور 10 ناقلات نفط عبر مضيق هرمز كبادرة حسن نية، أن "السفن تعبر، وهذا مؤشر جيد جدا".

ومزج ترامب بين التهديدات الحادة لإيران والتأكيدات بأن طهران مستعدة للتوصل إلى اتفاق وإنهاء الحرب في الأسابيع المقبلة، متمسكا بهذا الموقف لدى وصوله إلى ميامي.

وقال للصحفيين المرافقين له: "بشأن بإيران، هم يتعرضون لضربات قاسية. نحن نتحدث الآن. إنهم يريدون إبرام اتفاق".