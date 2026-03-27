ويتعلق الأمر بميناء الشويخ في العاصمة الكويت، الذي هاجمته طائرات مسيّرة.

وقالت مؤسسة الموانئ الكويتية استنادا إلى بيانات أولية، إن هذه الهجمات تسببت في أضرار مادية، دون وقوع إصابات بشرية.

ويعتبر ميناء الشويخ أكبر الموانئ الكويتية المخصصة لشحن البضائع والسلع الاستهلاكية.

وفي شمالي البلاد، تعرض ميناء مبارك الكبير، فجر الجمعة، لهجوم بطائرات مسيرة وصواريخ جوالة، أسفر عن خسائر مادية.

وقالت ‏وزارة الأشغال العامة الكويتية إن التقارير الأولية أفادت بأن الهجوم خلف أضرارا مادية فحسب.

ويوجد ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان القريبة من الشريط الساحلي العراقي والمياه الإقليمية الايرانية.

ولا يزال ميناء مبارك الكبير في طور البناء، حيث يرتقب أن يصبح ممرا إقليميا ومركزا تجاريا كبيرا.

ومنذ بداية الاعتداءات الإيرانية السافرة على دول الخليج العربي، تعرض عدد من الموانئ الكويتية لهجمات بالصواريخ والمسيرات، أبرزها هجمات استهدفت منشآت في مصافي النفط بمينائي الأحمدي وعبدالله.