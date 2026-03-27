وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت شقة سكنية بعدة صواريخ.

وتشن ‌إسرائيل ‌هجمات ⁠على حزب الله بعد أن ⁠أطلقت ‌الجماعة النار ⁠على إسرائيل في الثاني ⁠من مارس، قائلة إن ذلك رد على مقتل الزعيم الإيراني علي خامنئي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الخميس مقتل جنديين إسرائيليين في لبنان.

وبهذا يرتفع عدد الجنود الإسرائيليين الذين سقطوا في العمليات البرية الأخيرة في جنوب لبنان إلى أربعة، وفقا لأرقام الجيش.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أحد الجنديين قُتل في هجوم صاروخي شنّه حزب الله، ما أدى أيضا إلى إصابة آخرين، بينما قُتل الجندي الثاني خلال تبادل إطلاق نار مع مقاتلين من الحزب.

يذكر أنه بعد ما يقرب من عام من الحرب بين إسرائيل وحزب الله، تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في نوفمبر 2024.

واستأنف حزب الله الهجمات على إسرائيل عقب بدء حرب إيران قبل نحو شهر، مما دفع إسرائيل للرد بضربات جوية مكثفة وعمليات برية في جنوب لبنان.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق الخميس أنه يحتاج إلى قوات إضافية للانتشار في جنوب لبنان، حيث تخوض قواته معارك مع حزب الله في إطار مساع لإقامة منطقة عازلة.

وقال المتحدث العسكري إيفي ديفرين في إحاطة بثها التلفزيون إن "الجبهة اللبنانية، والمنطقة الدفاعية الأمامية التي نعمل على إنشائها، تتطلب قوات إضافية من الجيش الإسرائيلي"، مشيرا إلى أن الجيش يعمل في الوقت نفسه على جبهات متعددة تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة وسوريا.

وأضاف "نحتاج إلى مزيد من الجنود المقاتلين في الجيش الإسرائيلي".

من جانبه، اتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد الخميس الحكومة بدفع البلاد نحو "كارثة أمنية" بسبب نقص في عديد القوات.

وصرّح لابيد في بيان بثّه التلفزيون قائلا إن "الجيش الإسرائيلي بلغ أقصى طاقته وأكثر. الحكومة تترك الجيش ينزف في ساحة المعركة".

وأوضح لابيد أن "الحكومة تُدخل الجيش في حرب متعددة الجبهات من دون استراتيجية، ومن دون الوسائل اللازمة، ومع عدد قليل جدا من الجنود".