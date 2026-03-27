وقال الحرس الوطني الكويتي في منشور على "إكس": "أعلن المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني العميد د. جدعان فاضل جدعان أن (قوة الواجب) تمكنت من إسقاط طائرتين "درون" في مواقع المسؤولية التي تتولى تأمينها".

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحرس الوطني في بيان صحفي اليوم الجمعة أن "هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن وحماية المواقع الحيوية والتصدي لأي تهديدات محتملة".

ودعا المتحدث "الجميع إلى ضرورة التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة من الجهات المختصة".

وأكد ان "قوات الحرس الوطني وبالتعاون مع الجيش والشرطة وقوة الإطفاء العام على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن البلاد بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية".

وفي وقت سابق من الجمعة، أعلن الجيش الكويتي تصدي الدفاعات الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية.

وقال الجيش الكويتي في منشور على حسابه في "إكس": "تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. يرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة".