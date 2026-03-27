ووفق الصحيفة فإن دراسة البنتاغون لإرسال 10 آلاف جندي إلى الشرق الأوسط، هو ‌لمنح ⁠الرئيس دونالد ترامب ⁠المزيد من الخيارات ⁠العسكرية حتى في الوقت الذي يدرس فيه إجراء محادثات سلام مع ‌طهران.

وأعلن ترامب، الخميس، تعليق تدمير محطات الطاقة الإيرانية لمدة 10 أيام، حتى الإثنين 6 أبريل 2026.

وقال ترامب في منشور على حسابه في "تروث سوشيال": "بناءً على طلب الحكومة الإيرانية، يُرجى اعتبار هذا البيان بمثابة إعلان عن تعليق فترة تدمير محطة الطاقة لمدة عشرة أيام، حتى يوم الإثنين الموافق 6 أبريل 2026، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة".

وأضاف ترامب أن "المفاوضات جارية. وعلى الرغم من التصريحات المغلوطة التي تنشرها وسائل الإعلام المضللة وغيرها، فإنها تسير على نحو جيد".

وأكد ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس ترامب على عرض خطة لوقف إطلاق النار على إيران مكونة من 15 نقطة، وأن هناك "مؤشرات قوية" على إمكانية إقناع إيران بأنه لا خيار آخر أمامها سوى التوصل إلى صفقة.

وصرّح ويتكوف للصحفيين، الخميس، في واشنطن قائلا: "لدينا مؤشرات قوية أن هذه احتمالية، وإذا تم إبرام اتفاق سيكون هذا عظيما بالنسبة لدولة إيران، والمنطقة بأسرها، والعالم أجمع"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وأوضح ويتكوف خلال اجتماع في البيت الأبيض: "سنرى إلى أين ستؤول الأمور، وما إذا بإمكاننا إقناع إيران بأن هذه هي نقطة التحول الجذري، وأنه لم يعد أمامها خيارات جيدة سوى المزيد من الموت والدمار".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية قد نقلت عن مسؤولين، الثلاثاء، قولهم إن "البنتاغون" يستعد لنشر قرابة 3 آلاف جندي من الفرقة 82 المحمولة جوا بهدف دعم العمليات القتالية في إيران.