وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم استهداف أكثر من 1000 موقع مرتبط بإنتاج الأسلحة التابعة للنظام الإيراني حتى الآن.

ووفق الجيش الإسرائيلي فإن عمليات الاستهداف هذه تأتي من أجل تقليص قدرات النظام الإيراني في التصنيع والتطوير والبحوث الخاصة بصناعاته العسكرية.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه على مدى سنوات، طوّر النظام الإيراني شبكة واسعة لإنتاج أنظمة تسليح مختلفة وعلى رأسها الصواريخ الباليستية، والطائرات بدون طيار، وأنظمة الدفاع الجوي، والأقمار الاصطناعية، والأسلحة البحرية، وقدرات إضافية أخرى.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن العديد من الأسلحة المنتجة في إيران، يتم نقلها إلى وكلاء مسلحين في أنحاء الشرق الأوسط، وتُستخدم لاستهداف دولة إسرائيل والمنطقة ودول العالم.

وكان الجيش الإسرائيلي، قد قال إن سلاح الجو نفذ، الأربعاء، عدة موجات من الغارات استهدفت منشآت لإنتاج الأسلحة الإيرانية في مناطق مختلفة.

وبحسب بيان للجيش، قامت 60 طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو بإسقاط أكثر من 150 قنبلة على هذه المنشآت الواقعة قرب طهران وفي وسط إيران.

وفي موجة من الضربات خلال الليل في أصفهان، قال الجيش إنه قصف عدة مواقع لتصنيع الأسلحة، من بينها منشأة تابعة لـ"فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى منشأة تستخدم لتصنيع أنظمة الدفاع الجوي.

وفي منطقة بارشين شرق طهران، ذكر الجيش الإسرائيلي أنه قصف "أهم منشأة مركزية للنظام الإيراني لإنتاج الصواريخ وأنظمة الدفاع".

وأوضح الجيش أن الأهداف في بارشين شملت منشأة تستخدم لتطوير أنظمة الدفاع الجوي، ومصنعا لصب وتعبئة الرؤوس الحربية بالمتفجرات، وموقعا لخلط وصب المحركات المستخدمة في تطوير الصواريخ الباليستية، ومنشأة لإنتاج مكونات أساسية للصواريخ الباليستية التي تعمل بالوقود الصلب.