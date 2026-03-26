وتم تسليم الجائزة خلال حفل أقامه معهد الشرق الأوسط في واشنطن الأربعاء بمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيسه، وجاءت تقديرا لمساهمات الجابر في تطوير حلول عملية عبر مجالات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والنمو الاقتصادي، إلى جانب التزامه بتعزيز التعاون الدولي ودفع جهود التنمية طويلة الأمد، ودعوته إلى تبنّي منهجية واقعية وعملية وشاملة لتلبية الزيادة في الطلب على الطاقة الناتجة عن صعود الأسواق الناشئة والنمو الكبير الذي تشهده مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

وخلال تسلّمه الجائزة قال الجابر إن "الجوائز التقديرية مهمة، وهي في العادة تكون لشخص واحد، لكنها في الواقع نتيجة عمل جماعي، ولا تقتصر على فرد واحد. هي بفضل كل من ساهموا في تشكيل شخصيتك وتوجيهك ووثقوا بك. لذا يسرني قبول هذا التكريم بامتنان عميق وتواضع كبير".

وأضاف الجابر: "بصراحة لا يمكنني قبولها لي فقط، فكل ما أعرفه عن القيادة والإدارة تعلمته من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان".

وتابع قائلا: "لقد شكلت رؤية سموه كل فصل من فصول حياتي المهنية، وأعني ذلك حرفيا، كل فصل".

وأوضح الجابر أن الشيخ محمد بن زايد "لا يتحدث عن القيادة بل يجسدها عبر نهج واضح يتمثل في استمرار العمل والارتقاء بالأداء رغم الضغوط وتحقيق الاستقرار في أصعب الظروف، وحماية جميع سكان الوطن من أي تهديد وأذى، مواطنين ومقيمين وزوار، وضمان استمرار وتقدم وتطور الوطن مهما كانت الظروف".

وكان "معهد الشرق الأوسط" أعلن في يوليو 2025 عن اختيار الجابر للحصول على جائزة "القيادة العالمية المتميزة لعام 2026"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.