وأكد المشرخ في لقاء مع "سكاي نيوز عربية" أن جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أوضحت عزلة إيران من خلال اعتماد قرار يدين الهجمات الإيرانية على دول الخليج التي كانت جزءا من المفاوضات والطرق السلمية لحل المشاكل".

وأكمل: "القرار كان برعاية أكثر من 100 دولة، وهذه خطوة إضافية في المحافل الدولية لوقف إيران عن اعتداءاتها التي تعتبر إرهابية وعدوانية وليس لها أي مبرر".

ولفت إلى أنه من الناحية القانونية فإن "أي استهداف للمدنين والبنية التحتية أو الحيوية غير مقبول ويعد انتهاكا صريحا وخطيرا للمفاهيم الدولية فيما يخص السيادة".

وأضاف المشرخ: "لا شك أن العالم معتمد على حركة الملاحة في منطقتنا، وهناك تحركات في المجتمع الدولي للتعامل مع هذه الأزمة، الهجمة من إيران على المنطقة ودول الخليج والأردن هي هجمة على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد والازدهار والتطور الذي يطمح له العالم".

وتابع: "التنسيق مبني على رسالة واضحة من قبل دول مجلس التعاون والأردن، وهي أن دولنا نموذج لحسن الجوار والسلام وخفض التصعيد وضبط النفس، وفي نفس الوقت لهذه الدول الحق في الدفاع عن نفسها بموجب القانون الدولي".

وختم بالقول: "الإمارات من خلال الجلسة أكدت على نموذجها المبني على أسس قوية لا تدمر، العيش الكريم والتعايش والتسامح وبناء الاقتصادات وفهم الآخر، وهذا نهج مستمر وأقوى من أي وقت في مواجهة العدوان الإيراني الجبان الذي نشهده".