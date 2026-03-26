وأضاف أن قوات الفرقة دمّرت حتى الآن أكثر من 350 هدفاً تابعاً لحزب الله، وقضت على أكثر من 330 عنصراً، من بينهم عشرات من عناصر وحدة "قوة رضوان".

وأشار إلى أنه جرى العثور على العديد من المعدات والأسلحة العسكرية، من بينها أجهزة رؤية ليلية، وسترات عسكرية، وقاذفات صواريخ، وصواريخ "آر بي جي"، وذخائر، وأسلحة كلاشينكوف، إضافة إلى مدفع رشاش، قال إن عناصر من المنظمة استخدموها للترويج وتنفيذ مخططات ضد قوات الجيش الإسرائيلي ودولة إسرائيل.

وطالت الحرب في الشرق الأوسط لبنان في 2 مارس، بعدما أطلق حزب الله صواريخ على إسرائيل ردا على اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي في هجوم أميركي إسرائيلي.

وتردّ إسرائيل بشنّ غارات واسعة النطاق على لبنان فيما توغلت قواتها في جنوبه.