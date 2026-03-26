وأكدت القيادة العامة اعتزازها بما يبديه منتسبوها من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة عالية، مشيدة بالكفاءة العملياتية المستمرة التي يسخرونها لحماية الوطن.

وأوضحت أن الأداء المشرف الذي يقدمه رجال القوة يعزز الطمأنينة ويرسخ الثقة بأن أجواء المملكة مصونة.

كما دعت القيادة الجميع إلى الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظا على سلامتهم، والابتعاد عن المواقع المتضررة أو أي أجسام مشبوهة، مع الامتناع عن تصوير العمليات العسكرية أو مواقع سقوط الحطام.

وشددت على ضرورة عدم تداول الشائعات، والاعتماد على المصادر الرسمية، ومتابعة وسائل الإعلام الحكومية للحصول على المعلومات الدقيقة والتنبيهات اللازمة.

وبيّنت القيادة أن استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة أن هذه الهجمات العشوائية تمثل تهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليميين.