وقالت نسيبة، في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأميركية، إن "ما يحدث في الخليج والأردن هو هجوم على العالم بأسره وعلى الاقتصاد العالمي".

وأوضحت أن تهديد طرق الطاقة والإمداد، خاصة في مضيق هرمز، قد يؤدي إلى تداعيات اقتصادية واسعة، تمس الأسواق العالمية وأسعار الغذاء والطاقة.

وذكرت نسيبة: "لا ننسى أن مضيق هرمز يعد شريانا حيويا، إذ يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز في العالم. كما يمر عبره نحو 30 بالمئة من الأسمدة اللازمة لإنتاج الغذاء والمحاصيل".

وأضافت: "في الواقع، إن معظم السلع المرتبطة بسلاسل التوريد العالمية القادمة من الخليج تمر عبر هذا المضيق. وبالتالي، فإن إيران تحاول فعليًا توجيه ضربة قاسية للاقتصاد العالمي، أشبه بأزمة قلبية".

وقالت الوزيرة الإماراتية إنه "لا ينبغي السماح لإيران، الدولة الراعية للإرهاب، بتحديد السعر العالمي للغذاء والغاز".