وكتب ساعر على موقع "إكس" أنه منذ 2 مارس الجاري، أطلق حزب الله أكثر من 3500 صاروخ وطائرة مسيرة على إسرائيل.

وأضاف أن هجمات حزب الله كانت موجهة ضد نفس السكان الذين قامت الحكومة بإجلائهم من شمال إسرائيل في أعقاب هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023.

وتابع ساعر أنه ينبغي لمجلس الأمن الدولي أن يطالب الحكومة اللبنانية بنزع سلاح حزب الله والجماعات المسلحة الأخرى.

كما دعا مجلس الأمن إلى التعامل مع دور إيران باعتبارها تشكل تهديدا للسلام والأمن في المنطقة.

ووفقا لوكالة الدفاع المدني التابعة للحكومة اللبنانية، تم الإبلاغ عن 3646 هجوما إسرائيليا في لبنان حتى الآن، أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، فجر الخميس، إنه تم اعتراض 6 صواريخ أطلقت من لبنان.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية، الخميس، بسقوط 3 قتلى و11 جريحا في غارتين إسرائيليتين على قضاء مرجعيون وبنت جبيل.

وأشارت وزارة الصحة اللبنانية أيضا إلى مقتل مواطنين اثنين وإصابة 8 بجروح في غارة إسرائيلية على حاروف في قضاء النبطية.

وطالت الحرب في الشرق الأوسط لبنان في 2 مارس، بعدما أطلق حزب الله صواريخ على إسرائيل ردا على اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي في هجوم أميركي إسرائيلي.

وتردّ إسرائيل بشنّ غارات واسعة النطاق على لبنان فيما توغلت قواتها في جنوبه.

وبعد بدء الحرب، أعربت الرئاسة اللبنانية مرارا عن استعدادها لفتح مفاوضات مباشرة مع إسرائيل من أجل إنهائها.

وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون تمسك الدولة بقراراتها المتعلقة بسلاح حزب الله، قائلا: "القرارات التي اتخذتها الحكومة في شأن حصرية السلاح وقرار السلم والحرب لا رجوع عنها لأنها تنطبق على ما نص عليه الدستور واتفاق الطائف وخطاب القسم والبيان الوزاري للحكومة".

وفي رفض معلن لهذه المبادرة، قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم في بيان "عندما يُطرح التفاوض مع العدو الإسرائيلي تحت النار فهو فرض للاستسلام وسلب لكل قدرات لبنان".

وأعلنت الخارجية اللبنانية الثلاثاء سفير ايران المعيّن حديثا "شخصا غير مرغوب به"، وطالبته بمغادرة البلاد في مهلة أقصاها الأحد، في قرار اعتبره حزب الله خاطئا، ودعا السلطات إلى التراجع عنه.