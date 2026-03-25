وقالت الداخلية البحرينية في منشور على حسابها في "إكس": "جراء العدوان الإيراني السافر …. الدفاع المدني يسيطر على حريق بإحدى المنشآت بمحافظة المحرق دون وقوع إصابات".

وفي وقت سابق من فجر الخميس، أعلنت الداخلية البحرينية إطلاق صافرة الإنذار، قائلة في منشور على "إكس": "تم إطلاق صافرة الإنذار، نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية".

ويوم الأربعاء، أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من اعتراض وتدمير 153 صاروخا و331 طائرة مسيّرة استهدفت مملكة البحرين، منذ بدء الاعتداءات الإيرانية.

وأكدت القيادة العامة اعتزازها بما يظهره رجالها من جاهزية قتالية عالية ويقظة مستمرة، مشيدة بالكفاءة العملياتية التي يسهمون من خلالها في حماية المملكة، ومشددة على أن الأداء المشرف للقوات يعزز الطمأنينة والثقة بقدرتها على صون أمن الأجواء.