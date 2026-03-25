وأشارت وزارة الصحة اللبنانية أيضا إلى مقتل مواطنين اثنين وإصابة 8 بجروح في غارة إسرائيلية على حاروف في قضاء النبطية.

وأكد مراسل "سكاي نيوز عربية" في بيروت استهداف قصف إسرائيلي، مساء الأربعاء، بلدة عيناتا جنوبي لبنان.

كذلك شنّ الطيران الإسرائيلي غارة على بلدة زلايا في البقاع الغربي شرقي لبنان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إصابة جندي احتياط بجروح خطيرة من جرّاء قصف صاروخي استهدف قواته جنوبي لبنان.

وطالت الحرب في الشرق الأوسط لبنان في 2 مارس، بعدما أطلق حزب الله صواريخ على إسرائيل ردا على اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي في هجوم أميركي إسرائيلي.

وتردّ إسرائيل بشنّ غارات واسعة النطاق على لبنان فيما توغلت قواتها في جنوبه.

وبعد بدء الحرب، أعربت الرئاسة اللبنانية مرارا عن استعدادها لفتح مفاوضات مباشرة مع إسرائيل من أجل إنهائها.

وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون تمسك الدولة بقراراتها المتعلقة بسلاح حزب الله، قائلا: "القرارات التي اتخذتها الحكومة في شأن حصرية السلاح وقرار السلم والحرب لا رجوع عنها لأنها تنطبق على ما نص عليه الدستور واتفاق الطائف وخطاب القسم والبيان الوزاري للحكومة".

وفي رفض معلن لهذه المبادرة، قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم في بيان "عندما يُطرح التفاوض مع العدو الإسرائيلي تحت النار فهو فرض للاستسلام وسلب لكل قدرات لبنان".

وأعلنت الخارجية اللبنانية الثلاثاء سفير ايران المعيّن حديثا "شخصا غير مرغوب به"، وطالبته بمغادرة البلاد في مهلة أقصاها الأحد، في قرار اعتبره حزب الله خاطئا، ودعا السلطات إلى التراجع عنه.