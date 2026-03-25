وقال بولس في منشور على حسابه في "إكس": "نؤكد مجددا التزامنا الراسخ بأمن دولة الإمارات واستقرار المنطقة".

وأضاف: "نحن ممتنون لشراكة دولة الإمارات المستمرة في العمل معا على الأولويات الإقليمية والثنائية".

واختتم بولس منشوره قائلا: "يسرنا لقاء وزيرة الدولة الإماراتية لانا نسيبة لمناقشة التنسيق بشأن التصدي للهجمات الإيرانية العشوائية على الإمارات".

وكان بولس قد أكد الشهر الماضي أهمية استمرار التنسيق بين الولايات المتحدة والإمارات في القضايا الإقليمية، مشيدا بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

ووقتها قال بولس إنه عقد اجتماعا وصفه بـ"المثمر" مع الوزيرة نسيبة في ميونخ، مشددا على أن التنسيق المستمر بين واشنطن وأبوظبي في عدد من الملفات "يظل أمرا بالغ الأهمية لأمن المنطقة وسلامتها وازدهارها".