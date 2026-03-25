وأكدت القيادة العامة اعتزازها بما يظهره رجالها من جاهزية قتالية عالية ويقظة مستمرة، مشيدة بالكفاءة العملياتية التي يسهمون من خلالها في حماية المملكة، ومشددة على أن الأداء المشرف للقوات يعزز الطمأنينة والثقة بقدرتها على صون أمن الأجواء.

ودعت القيادة العامة جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر حفاظا على سلامتهم، والابتعاد عن المواقع المتضررة أو أي أجسام مشبوهة، مع الامتناع عن تصوير العمليات العسكرية أو مواقع سقوط الحطام، وعدم تداول الشائعات، والاعتماد على المصادر الرسمية ووسائل الإعلام الحكومية للحصول على المعلومات والتعليمات.

كما أوضحت أن استهداف الأعيان المدنية والممتلكات الخاصة باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة أن هذه الهجمات العشوائية تشكل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليميين.