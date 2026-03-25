وأوضح بارزاني، في تصريحات أدلى بها خلال مشاركته في مجلس عزاء للضحايا في بلدة سوران بمحافظة أربيل، أنه تم التواصل مع الجانب الإيراني فور وقوع الحادث.

وقال: "بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع".

ويُعد هذا الهجوم الأول من نوعه الذي يسفر عن سقوط قتلى في صفوف قوات البشمركة منذ بدء الحرب، ما أثار قلقا واسعا في الإقليم.

وشدد بارزاني على أن إقليم كردستان العراق لا يشكل تهديدا لأي من دول الجوار، قائلا: "الإقليم ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة إيران"، مضيفاً: "لم نكن جزءاً من هذه الحرب، ولن نكون جزءا منها".