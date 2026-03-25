وصرّح المتحدث الرسمي للدفاع المدني، الأربعاء، بأن الدفاع المدني باشر سقوط شظايا اعتراض صاروخ باليستي على سطح منزلين، أحدهما تحت الإنشاء غير مأهول بالسكان في حي سكني بالمنطقة الشرقية، نتج عنه أضرار مادية محدودة دون تسجيل إصابات" مشيرا إلى أنه "تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات."

كذلك، كانت الدفاعات الجوية السعودية تصدت الثلاثاء لـ 30 مسيرة معادية باتجاه المنطقة الشرقية.

وتؤكد المملكة على أنها لن تتوانى في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحفظ سيادتها وصون أمنها وحماية أراضيها وأجوائها ومواطنيها والمقيمين فيها ومقدراتها ومصالحها، استنادا إلى المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.