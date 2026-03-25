وأوضح أن طائرات سلاح الجو رصدت، ليلة الأربعاء، الخلية وقامت باستهدافها عقب تنفيذها الهجوم، مشيراً إلى عدم ورود أنباء عن وقوع إصابات في صفوف قواته.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه ينفذ عملية حاسمة ضد حزب الله، رداً على "قرار الحزب مهاجمة إسرائيل نيابة عن النظام الإيراني"، مؤكداً أن هدفه يتمثل في إزالة أي تهديدات للمدنيين داخل إسرائيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه يواصل عملياته العسكرية في كل من إيران ولبنان "وفقا لخطة ثابتة"، مؤكدا أن تحركاته لن تتأثر بأي مفاوضات جارية لإنهاء الأعمال العدائية.

وقال المتحدث باسم الجيش إيفي دفرين، خلال مؤتمر صحافي، إن القوات الإسرائيلية ستواصل "تعميق الضرر وإزالة التهديدات الوجودية".

وأضاف قائلا: "نحن نتحرك، وسنواصل التحرك (...) لتعميق الضرر وإزالة التهديدات الوجودية. نحن نشن ضربات في كل من إيران ولبنان".