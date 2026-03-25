وأعلنت وزارة الدفاع العراقية مقتل 7 مقاتلين وإصابة 13 آخرين في الغارة الجوية على الأنبار.

والثلاثاء، استهدفت غارات جوية موقعا تابعا لقوات الحشد الشعبي في محافظة الأنبار غربي العراق، ما أسفر عن مقتل 15 مقاتلين على الأقل بينهم قائد عمليات الحشد الشعبي في الأنبار، إلى جانب إصابة 11 آخرين.

وفي السياق، أعلنت فصائل مسلحة عراقية، أنها قصفت قاعدة فكتوريا للدعم اللوجيستي الأميركي في محيط مطار بغداد الدولي.

ويأتي ذلك في ظل تصعيد متسارع بين الولايات المتحدة و فصائل مسلحة موالية لإيران داخل العراق، على خلفية التوتر الإقليمي المرتبط بالمواجهة مع طهران.

حيث كثفت هذه الفصائل منذ فبراير هجماتها على مواقع أميركية، فيما ردت واشنطن بضربات جوية مماثلة، ما يثير مخاوف من اتساع نطاق المواجهة داخل الأراضي العراقية.