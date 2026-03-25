وأوضح النعمان في بيان صحفي: "أقدمت عناصر خارجة عن القانون على إطلاق مجموعة من الصواريخ من ناحية ربيعة بمحافظة نينوى بواسطة عجلة نوع (كيا) باتجاه الأراضي السورية".

​وأضاف: "فور وقوع عملية الإطلاق في الساعة 2020 من يوم الإثنين تحركت قطعاتنا الأمنية مسنودةً بجهد استخباري وتمكنت من إلقاء القبض على 4 من المنفذين وضبط العجلة، وإحالتهم إلى الجهات المختصة للتحقيق معهم كما شرعت بالبحث عن جميع المتورطين في هذا العمل الإجرامي المدان".

وأكد النعمان أن "العراق حريص على أمن الدول المجاورة، ولن يسمح بأن يكون منطلقاً لأي اعتداء على أي دولة، وفق ما تمليه ثوابتنا الدستورية والقانونية".

كان معاون وزير الدفاع السوري في المنطقة الشرقية قد حمل السلطات العراقية المسؤولية الكاملة عن الهجوم الصاروخي "لعجزها عن السيطرة على أراضيها ومنع استخدامها لشنّ هجمات تهدد أمننا وسلامة أراضينا".