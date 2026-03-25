وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي في منشور على حسابها في "إكس": "تتصدى حالياً الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية".

وأضافت: "تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية".

واختتمت قائلة: "يرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة".

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني بالكويت قد قالت في منشور على حسابها في "إكس" في وقت سابق من فجر الأربعاء إن "طائرات مسيرة استهدفت خزان وقود في مطار الكويت الدولي ما أدى إلى اندلاع حريق في الموقع".

وتابعت: "أكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة السيد عبد الله الراجحي أنه بحسب التقارير الأولية فإن الأضرار مادية فقط ولا توجد أي خسائر في الأرواح".

وأوضح الراجحي وفق المنشور أن: "الجهات المختصة باشرت فورا تنفيذ إجراءات الطوارئ المعتمدة حيث تتعامل فرق الإطفاء والجهات المعنية مع الحريق فيما تتواجد جميع الجهات المختصة في موقع الحادث".