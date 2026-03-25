وبحث الطرفان خلال الاتصال "مستجدات الأوضاع الإقليمية، وتداعيات التصعيد العسكري الجاري على أمن واستقرار المنطقة والعالم، والجهود المبذولة بشأنه"، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

وأكد رئيس الوزراء الباكستاني خلال الاتصال "دعم بلاده الكامل للمملكة، وأنها ستظل تقف دائما وبحزم إلى جانبها ضد ما تتعرض له من اعتداءات إيرانية متكررة تمس أمنها وسيادتها".

وعرض شريف، الثلاثاء، استضافة بلاده لمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، في إطار جهود تهدف إلى إنهاء الحرب الدائرة في الشرق الأوسط واحتواء التصعيد الإقليمي.

وجاءت الدعوة في منشور نشره شريف عبر منصة إكس، حيث أشار بشكل مباشر إلى عدد من الشخصيات، من بينهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومبعوثه ستيف ويتكوف، ووزير خارجية إيران عباس عراقجي.

وقال شريف إن باكستان "ترحب وتدعم بشكل كامل الجهود الجارية لمواصلة الحوار من أجل إنهاء الحرب، بما يخدم السلام والاستقرار في المنطقة وخارجها"، مؤكدا استعداد بلاده "لتيسير محادثات جادة وحاسمة" في حال موافقة كل من واشنطن وطهران.