وكتب الجيش الإسرائيلي على تلغرام "بدأ الجيش الإسرائيلي موجة من الضربات تستهدف البنى التحتية للنظام الإرهابي الإيراني في كل أنحاء طهران".

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع انفجارات في طهران وأصفهان ومحيط مطار شيراز ومواقع مختلفة في الأحواز.

وحذّر الجيش الإسرائيلي ليل الثلاثاء من رشقة صاروخية إيرانية أطلقت باتجاه البلاد، وأعلن تفعيل الدفاعات المضادة للصواريخ.

وفي أولى ساعات الأربعاء، أصدر الجيش تحذيرا جديدا من رشقة صاروخية أخرى من إيران.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، أنه يواصل عملياته العسكرية في كل من إيران ولبنان "وفقا لخطة ثابتة"، مؤكدا أن تحركاته لن تتأثر بأي مفاوضات جارية لإنهاء الأعمال العدائية.

وذكر المتحدث باسم الجيش إيفي ديفرين، خلال مؤتمر صحافي، أن القوات الإسرائيلية ستواصل "تعميق الضرر وإزالة التهديدات الوجودية".

وأضاف دفرين: "نحن نتحرك، وسنواصل التحرك لتعميق الضرر وإزالة التهديدات الوجودية. نحن نشن ضربات في كل من إيران ولبنان".