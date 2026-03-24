وجاء في بيان نشره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على منصة إكس: "يواصل جيش الدفاع العمل ومهاجمة البنى التحتية العسكرية التابعة لحزب الله الإرهابي في مختلف أنحاء الضاحية وبقوة متزايدة. جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم ولذلك وحرصا على سلامتكم عليكم الإخلاء فورا".

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بمقتل 3 مواطنين وإصابة 18 آخرين في غارة إسرائيلية على بلدة حبوش في قضاء النبطية.

ووفق مراسل "سكاي نيوز عربية" في بيروت، فقد أغار الطيران الحربي الإسرائيلي مستهدفا بلدات كفرا وحبوش وعربصاليم وكفردونين جنوبي لبنان.

ورحبت إسرائيل الثلاثاء، بقرار لبنان سحب الاعتماد عن السفير الإيراني المعيّن محمد رضا شيباني ومنحه مهلة حتى الأحد المقبل لمغادرة البلاد.

واعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن القرار اللبناني "خطوة مبررة وضرورية" تجاه ما وصفها بالدولة المسؤولة عن انتهاك سيادة لبنان عبر حزب الله، داعيا الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ إجراءات عملية ضد الحزب.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، أعلن لبنان سحب الموافقة على اعتماد السفير الإيراني وإعلانه شخصا غير مرغوب فيه، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، بعد استدعاء القائم بالأعمال الإيراني وإبلاغه القرار رسميا.

كما استدعت الخارجية اللبنانية سفيرها في إيران أحمد سويدان للتشاور، على خلفية ما وصفته بانتهاك طهران للأعراف الدبلوماسية.