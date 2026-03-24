ووفق القناة الإسرائيلية، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يخشى أن يبرم الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتفاقا لا يلبي أهداف إسرائيل.

وبدورها قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين إن التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران "لن يكون سريعا".

وقال ترامب الثلاثاء إن الولايات المتحدة تحرز تقدما في جهودها الرامية ⁠إلى التفاوض لإنهاء الحرب مع إيران، بما في ذلك الحصول على تنازل مهم من طهران، في حين أفادت وسائل إعلام بأن واشنطن أرسلت مقترح تسوية من 15 نقطة.

وذكر ترامب للصحفيين في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تتحدث مع "الأشخاص المناسبين" في إيران من أجل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الأعمال العدائية، مضيفا أن الإيرانيين يرغبون بشدة في التوصل إلى اتفاق.

وأوضح الرئيس الأميركي:"نتواصل مع الأشخاص المناسبين في إيران وهم يريدون إبرام اتفاق.. نطلب من الإيرانيين تحديد اسم للتواصل معه".

وتابع: "نحن قريبون من عقد اتفاق ونسعى لذلك، وربما لا أكون سعيدا بشأن هذا الاتفاق"، مشيرا إلى أن "الرئيس الإيراني (مسعود بزشكيان) يرسل إشارات قد تكون ذات أهمية وقد يكون لها مغزى".

ووفق ترامب فإن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، ونائب الرئيس جي دي فانس، والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، سيشاركون في هذه المفاوضات، مشيرا إلى أن واشنطن تسعى لعقد اتفاق لإنقاذ ملايين الأفراد، لأن "امتلاك طهران أسلحة نووية يهدد العالم".

واسترسل ترامب في حديثه قائلا: "لقد قتلنا قادتهم ولم يبق لديهم قادة، وهناك مجموعة نجت، ونحن ننتظر نتائج المحادثات، وقد تسفر عن تغيير في النظام، لكننا نثق بهم".

وفيما يتعلق بتعطيل الملاحة في مضيق هرمز، قال ترامب: "ننتظر تحقيق نتائج بشأن تدفق النفط عبر المضيق، نسعى لإنهاء هذه العملية بأقل عدد من الضحايا، لكن لا يُسمح لهم بامتلاك أسلحة نووية قد تسمح لهم بالتخصيب المنخفض".

ونقلت صحيفة "‌نيويورك تايمز" عن مسؤولين اثنين أن واشنطن أرسلت إلى إيران خطة من 15 نقطة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية نقلا عن ‌ثلاثة مصادر إلى أن الولايات المتحدة تسعى ‌إلى وقف لإطلاق النار لمدة شهر لمناقشة الخطة المكونة من 15 نقطة.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الخطة ستشمل تفكيك برنامج إيران النووي، ووقف دعم الجماعات الحليفة، وإعادة فتح مضيق هرمز.