وذكر مجلس حقوق الإنسان، أن جلسة المناقشة ستناقش العدوان الإيراني الذي استهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية وأسفر عن فقدان أرواح بريئة في البحرين والأردن والكويت وعُمان وقطر والسعودية والإمارات.

وستعقد الجلسة في قاعة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في قصر الأمم بجنيف.

ويأتي عقد هذه المناقشة العاجلة بناءً على طلب رسمي قدمته البحرين يوم الأربعاء الماضي، نيابة عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن.

وينص الطلب على أن مجموعة الدول تنوي تقديم مشروع قرار إلى المجلس في سياق المناقشة العاجلة.

وقد تم تعديل برنامج عمل الدورة العادية الحادية والستين لمجلس حقوق الإنسان الجاري ليشمل هذه المناقشة العاجلة.

ولا تتطلب هذه المناقشة توقيع المشاركين أو الإخطارات الرسمية كما هو الحال في الجلسات الخاصة.

وستكون هذه المناقشة العاجلة الحادية عشرة لمجلس حقوق الإنسان منذ إنشائه في عام 2006.