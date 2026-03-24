وأضافت المنظمة ⁠أن ‌الهجوم لم ⁠يحدث أي أضرار ⁠فنية أو يسقط ⁠قتلى أو جرحى استنادا إلى التقارير الأولية.

كانت روسيا قد حذرت من أن الضربات قرب محطة بوشهر الإيرانية للطاقة النووية تشكل تهديدا خطيرا للأمن، وأن موسكو نقلت مخاوفها إلى الجانب الأميركي.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين في وقت سابق، الاثنين، إن الضربات الأميركية ⁠الإسرائيلية قرب محطة بوشهر النووية في إيران تنطوي على خطر ‌بالغ، وإن موسكو ⁠نقلت تلك المخاوف للجانب الأميركي، مضيفا أن ‌مثل ‌تلك الضربات يمكن ‌أن يكون ‌لها ⁠عواقب ‌وخيمة.

كما حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أي تصعيد عسكري قرب محطة بوشهر للطاقة النووية جنوب غربي إيران.

وأشارت الوكالة إلى أن مديرها العام رافائيل ماريانو غروسي أجرى اتصالا هاتفيا مع المدير العام لمؤسسة الطاقة الذرية الروسية (روساتوم) أليكسي ليخاتشوف، عقب التقارير المثيرة للقلق بشأن الأنشطة العسكرية قرب المحطة، حيث تبادلا المعلومات بشأن آخر التطورات.