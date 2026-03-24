وقال المتحدث باسم الجيش إيفي دفرين، خلال مؤتمر صحافي، إن القوات الإسرائيلية ستواصل "تعميق الضرر وإزالة التهديدات الوجودية".

يأتي ذلك في وقت تتباين فيه التقديرات بشأن حصيلة الضحايا، إذ أفادت وكالة "هرانا" الحقوقية بمقتل 3230 شخصا في إيران، بينهم 1406 مدنيين و210 أطفال، استنادا إلى بيانات من مصادر ميدانية وطبية.

وفي لبنان، أعلنت السلطات مقتل نحو 1029 شخصا جراء الغارات الإسرائيلية منذ الثاني من مارس، بينهم أكثر من 100 طفل، بحسب منظمة الصحة العالمية والجهات الصحية المحلية.