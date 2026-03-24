وأوضح الجيش في بيان أن الضربة التي استهدفت منطقة الحازمية أدت إلى مقتل محمد علي كوراني، متهما إياه بالتورط في "الترويج لمخططات إرهابية" بتوجيه من جهات استخبارية إيرانية.

وكان الجيش الإسرائيلي قد شن، الاثنين، غارة على شقة سكنية في مبنى بمنطقة الحازمية الراقية، القريبة من القصر الرئاسي وتضم مقار بعثات دبلوماسية ومؤسسات رسمية.

وبحسب مصدر أمني لبناني، فإن كوراني، المنحدر من محافظة النبطية جنوبا، كان معروفا باسم "الحاج صادق" و"أبو علاء"، ورجّح أن يكون على صلة تنسيقية بفيلق القدس بحكم دوره السابق في الحماية ضمن صفوف حزب الله.

وأشار المصدر إلى أن كوراني كان قد نجا من ضربة سابقة استهدفت فندقا في المنطقة ذاتها في الخامس من مارس، بعد مغادرته الموقع مع عائلته قبل وقت قصير من الاستهداف.

وأفاد بأن الضربة الأخيرة استهدفت غرفة كان يتواجد فيها بمفرده داخل شقة مستأجرة باسم زوجته منذ أكتوبر الماضي.

وفي أعقاب الهجوم، أعلن رئيس بلدية الحازمية جان أسمر أن البلدية ستتخذ إجراءات جديدة لتنظيم استقبال النازحين، مؤكدا ضرورة الحفاظ على أمن المنطقة.