تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، اتصالا هاتفيا، الثلاثاء، من أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، بحثا خلاله التطورات التي تشهدها المنطقة وتداعيات الأعمال العسكرية المتصاعدة على الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي إلى جانب تأثيراتها على حركة الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي.