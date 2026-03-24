وذكر بيان وزراة الدفاع:" تنعى وزارة الدفاع أحد المتعاقدين المدنيين في القوات المسلحة الاماراتية من الجنسية المغربية، والذي استشهد خلال مهمة روتينية في مملكة البحرين الشقيقة إثر اعتداء صاروخ إيراني استهدف مملكة البحرين الشقيقة".

وأضاف البيان أن "الاعتداء الإيراني السافر أسفر عن إصابة خمسة من منتسبي وزارة الدفاع الإماراتية".

وتابعك:"تتقدم وزارة الدفاع بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الشهيد، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.كما تعرب وزارة الدفاع عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين".