وجاءت الدعوة في منشور نشره شريف عبر منصة X، حيث أشار بشكل مباشر إلى عدد من الشخصيات، من بينهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومبعوثه ستيف ويتكوف، ووزير خارجية إيران عباس عراقجي.

وقال شريف إن باكستان "ترحب وتدعم بشكل كامل الجهود الجارية لمواصلة الحوار من أجل إنهاء الحرب، بما يخدم السلام والاستقرار في المنطقة وخارجها”، مؤكدا استعداد بلاده “لتيسير محادثات جادة وحاسمة" في حال موافقة كل من واشنطن وطهران.

ويأتي هذا الطرح في وقت تتزايد فيه الدعوات الدولية لإحياء المسار الدبلوماسي، في ظل مخاوف من اتساع نطاق الصراع وتداعياته على الأمن الإقليمي والدولي، فيما لم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من واشنطن أو طهران بشأن المبادرة الباكستانية.