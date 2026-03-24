وقال جعجع في حديث عبر قناة (إم تي في) اللبنانية::"أشك في أن تنتهي الأعمال الحربية الآن قبل إيجاد حل نهائي لحزب الله، الذي انتهى في لبنان وعند العرب وفي الخارج".

وتابع: "لن نقبل أن تدفع الدولة اللبنانية ليرة واحدة في حرب لم نخترها ولم يكن لدينا القرار بخوضها، وعلى الدولة اللبنانية المطالبة بالتعويضات من إيران".

وأضاف رئيس حزب القوات اللبنانية:"لن يبقى الشرق الأوسط كما كان منذ 40 عاما حتى اليوم، وهناك قرار أميركي إسرائيلي بإنهاء حزب الله، وكلام حزب الله عن "قلب البلد" بعد الحرب غير مقبول أبداً، وأقول لهم: "ما تفكروا الدنيا فالتة".

وعلق رئيس حزب القوات اللبنانية على طرد السفير الإيراني بأنه: "حسنا فعلت الحكومة اللبنانية بقرار طرد السفير الإيراني ورجّي (وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي) بحث في هذا القرار مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة".

وتابع جعجع: "هذا القرار كان يجب اتخاذه منذ فترة زمنية طويلة، بسبب تدخل إيران في لبنان، والأحداث الأخيرة التي حصلت في لبنان أثبتت، بما لا يحتمل الشك، أن الحرس الثوري موجود في لبنان، على الأقل بمئات الأشخاص، وهو يدير العمليات مباشرة".