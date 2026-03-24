واعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر أن القرار اللبناني "خطوة مبررة وضرورية" تجاه ما وصفها بالدولة المسؤولة عن انتهاك سيادة لبنان عبر حزب الله، داعيا الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ إجراءات عملية ضد الحزب.

وفي وقت سابق من الثلاثاء، أعلن لبنان سحب الموافقة على اعتماد السفير الإيراني وإعلانه شخصا غير مرغوب فيه، وفق ما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، بعد استدعاء القائم بالأعمال الإيراني وإبلاغه القرار رسميا.

كما استدعت وزارة الخارجية اللبنانية سفيرها في إيران أحمد سويدان للتشاور، على خلفية ما وصفته بانتهاك طهران للأعراف الدبلوماسية.