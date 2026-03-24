وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، الثلاثاء، تتهم النيابة العامة الشقيقين من منطقة سفوح يهوذا بارتكاب مخالفات أمنية تشمل الاتصال بعميل أجنبي ونقل معلومات للعدو مقابل الحصول على مكافآت مالية.

وقالت صحيفة "جيوروزاليم بوست"، لائحة الاتهام توضح أن المتهم الرئيسي خدع العميل الإيراني وزوده بمعلومات حصل عليها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

وأرسل المتهم معلومات حول هجوم أميركي إسرائيلي مستقبلي في إيران، إلى جانب قائمة بمواقع استراتيجية داخل إيران عثر عليها باستخدام الذكاء الاصطناعي وخرائط "غوغل".

وبدأ التواصل بين المتهم الرئيسي والعميل الإيراني منذ أغسطس الماضي، بعدما تواصل العميل مع المتهم الذي قدم له اسما مزيفا وزعم أنه طالب في علوم الحاسوب وعلى وشك الالتحاق بوحدة 8200 التابعة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.

ولاحقا أقنع المتهم الرئيسي العميل الإيراني بإشراك شقيقه في العملية وقدمه كصديق له في الوحدة، وأقنعه بإرسال وثائق مزورة ومعدلة بالذكاء الاصطناعي لإثبات عمله داخل الجيش.

وبحسب لائحة الاتهام، سأل العميل المتهم عما إذا كانت إسرائيل متورطة في حادثة وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في تحطم مروحية، فأجابه بالإيجاب وأرسل له وثيقة أنشأها باستخدام "شات جي بي تي" تشير إلى تورط إسرائيل.

وعمل الشقيقان على تزويد العميل بمعلومات مفبركة أُنشئ أغلبها باستخدام الذكاء الاصطناعي حول مواقع عسكرية وعمليات إسرائيلية محتملة في إيران، وحتى أشخاص إيرانيين متورطين مع إسرائيل.