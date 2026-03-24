وقال كاتس أثناء زيارة إلى مركز للقيادة العسكرية في إسرائيل: "جميع الجسور الخمسة فوق الليطاني التي استخدمها حزب الله لعبور الإرهابيين والأسلحة تم تفجيرها، وسيسيطر الجيش الإسرائيلي على باقي الجسور والمنطقة الأمنية الممتدة حتى الليطاني". وتمتد هذه المنطقة على 30 كيلومترا عن الحدود الإسرائيلية.

وأضاف كاتس أن السكان الذين نزحوا "لن يعودوا إلى جنوب نهر الليطاني قبل ضمان أمن سكان شمال" إسرائيل.

كان بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي قد قال في وقت سابق، الاثنين، إن على إسرائيل مد حدودها مع لبنان حتى نهر الليطاني في عمق الجنوب اللبناني.

وذكر سموتريتش لبرنامج إذاعي إسرائيلي أن الحملة العسكرية في لبنان "يجب أن تنتهي بواقع مختلف تماما، ليس فقط بالقرار المتعلق بحزب الله، ولكن أيضا بتغيير في حدود إسرائيل".

وأضاف: "أقول هنا بشكل قاطع.. في كل مكان وفي كل نقاش أيضا.. يجب أن تكون الحدود الإسرائيلية الجديدة عند الليطاني".

وألمح كاتس، في وقت سابق من هذا الشهر، إلى خطط للاستيلاء على أراض، قائلا إن لبنان قد يواجه "خسارة أراض" إذا لم ينزع سلاح حزب الله.

وأثارت تصريحات سموتريتش ردود فعل قوية في لبنان، حيث قال مسؤول لبناني لرويترز إن بيروت لا تزال تعول على قوى أجنبية لممارسة ضغط كاف على إسرائيل لإنهاء الحرب من خلال قبول عرض من الرئيس جوزيف عون لإجراء محادثات مباشرة.