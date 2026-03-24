وذكر المسؤولون لصحيفة "نيويورك تايمز"، أن المقترح يشمل إرسال لواء من "قوة الاستجابة الفورية" يضم نحو 3000 جندي، إلى جانب عناصر من هيئة أركان قيادة الفرقة للمساعدة في تخطيط وتنسيق المهام في ساحة معركة وصفوها بأنها "تزداد تعقيداً".

تخطيط احترازي

ووصف المسؤولون هذه التحركات بأنها "تخطيط احترازي"، مؤكدين أن البنتاغون أو القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) لم يصدرا أوامر تنفيذية حتى الآن. وامتنعت القيادة المركزية عن التعليق على هذه الأنباء.

وتشير الخطط المطروحة إلى إمكانية استخدام هذه القوات للسيطرة على جزيرة خرج، التي تمثل الشريان الرئيسي لصادرات النفط الإيرانية.

كما يبرز خيار آخر يتمثل في تكليف نحو 2500 جندي من وحدة الاستطلاع الحادية والثلاثين التابعة للمارينز، والمتواجدة حالياً في طريقها إلى المنطقة، بتنفيذ المهمة في حال صدور توجيهات من الرئيس.

تحديات لوجستية

ونقلت التقارير عن قادة عسكريين سابقين أن تضرر مهبط الطائرات في جزيرة خرج جراء ضربات أميركية أخيرة قد يمنح الأولوية لقوات المارينز، نظرا لقدرة مهندسيها القتاليين على إصلاح البنية التحتية للمطارات بسرعة، مما يمهد الطريق لاحقاً لطائرات الشحن من طراز (C-130) لنقل الإمدادات والتعزيزات.

ويوازن المخططون بين سرعة انتشار مظليي الفرقة 82، الذين يمكنهم الوصول في غضون 18 ساعة، وبين افتقارهم للمعدات الثقيلة والمدرعات اللازمة لصد أي هجوم إيراني مضاد، مقارنة بقوات المارينز التي تمتلك قدرات هندسية لكنها تفتقر لعمق "الاستدامة" الذي توفره قوات الجيش.