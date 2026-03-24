وأوردت الوزارة في بيان أنه: "في فجر اليوم.. وفي هجومين منفصلين، تعرّض مقر اللواء السابع مشاة في المحور الأول، وقوة من اللواء الخامس مشاة التابع لقوات البشمركة على حدود سوران (في محافظة أربيل)، لعمل عدائي غادر وخائن وبعيد عن كل القيم الإنسانية ومبادئ حسن الجوار، حيث استهدفتهما ستة صواريخ بالستية إيرانية".

ووفق البيان أسفر الهجوم عن "مقتل ستة من البشمركة وإصابة 30 آخرين".

وأكدت وزارة البيشمركة بإقليم كردستان العراق حقها في الرد على أي عدوان يستهدف الإقليم بعد استهداف إيران لعناصرها.

كانت مصادر أمنية وأخرى من قوات البشمركة الكردية قد أفادت في وقت سابق، الثلاثاء، بأن ستة مقاتلين على الأقل من البشمركة قتلوا في هجمات صاروخية استهدفت مقرا لهم شمالي أربيل.

وقالت المصادر: "حتى الآن هناك ستة قتلى ومفقودان و22 جريحا.. في حصيلة هجوم استهدف معسكرا تابعا للفرقة السابعة من قوات البشمركة الكردستانية"، شمالي محافظة أربيل في إقليم كردستان العراق.

وأوردت قناة "رووداو" التلفزيونية المحلية على موقعها الإلكتروني بيانا صادرا عن قوات البشمركة تحدث عن أن "مقرات الفرقة السابعة استُهدفت بالصواريخ في توقيتين منفصلين فجر" الثلاثاء.